​Преступника приняли за жертву. Источники рассказали, как произошло убийство полицейского в Сургуте

Сургутские полицейские, прибывшие на вызов о нарушении общественного порядка, пытались помочь мужчине, который после порезал их ножом. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными. Напомним, сегодня ночью при исполнении обязанностей погиб 25-летний сержант городского УМВД Ильмир Ханов, а также был ранен его напарник младший лейтенант полиции Александр Царегородцев.

«Погибший полицейский и его напарник пытались помочь. Когда они приехали на место, стали искать неадеквата с ножом (в полицию поступил вызов о вооруженном мужчине на улице Пушкина — прим. авт.). Во дворе на коленях в крови стоял мужчина. Полицейские решили, что он потерпевший, подошли к нему и хотели оказать помощь. Мужчина вскочил и стал наносить удары — одного полицейского полоснул по горлу и ударил ножом в сердце — тот погиб на месте. Второй полицейский получил пять ножевых ранений, пытался обороняться, отойти, достал пистолет и застрелил нападавшего», — прояснил подробности произошедшего источник СИА-ПРЕСС.

Кроме того, по непроверенной информации, нападавший находился в состоянии наркотического опьянения

Источники СИА-ПРЕСС в правоохранительных органах заявили, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности и обвинялся в тяжких преступлениях. По словам инсайдеров, мужчину подозревали в изнасиловании, кражах, мошенничестве, угрозах убийства.

Предположительно, нападавшего зовут Филипп Иноземцев. Он был пожарным и много раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Ряд источников редакции сообщил, что мужчина работает в МЧС, некоторые уточнили, что он был сотрудником одного из отрядов пожарной службы.

Также СИА-ПРЕСС связался с знакомым погибшего преступника. Источник уточнил, что нападавший учился в Омском государственном техническом университете, по профессии он инженер электроснабжения.

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