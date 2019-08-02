​В Сургуте женщина попала под поезд

Вчера, 1 августа, в районе одиннадцати ночи в Сургуте под поезд попала женщина. По информации К-Информ, происшествие произошло на улице Западная.

Когда на место прибыла карета скорой помощи, женщина была еще жива. С открытой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Представители пресс-службы Сургутской травматологической больницы рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС, что ее уже прооперировали.

Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает ее личность и обстоятельства произошедшего.

УМВД Сургута просит позвонить по телефону 112, в случае если вам известна пострадавшая.