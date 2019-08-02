Семья погибшего сотрудника полиции в Сургуте должна получить три миллиона рублей

Семье погибшего во время нападения в Сургуте на экипаж ППС сотрудника полиции Ильмира Ханова положены выплаты в три миллиона рублей. Соответствующая норма есть в федеральном законе «О полиции». Согласно тексту документа, на выплаты могут претендовать супруги сотрудников правоохранительных органов, а также родители, несовершеннолетние дети, дети, ставшие инвалидами до достижения ими 18 лет, а также обучающиеся очно в вузе. Также семье погибшего должны возместить расходы на похороны и изготовление памятника.

Напомним, что атака на экипаж ППС в Сургуте произошло вечером 1 августа во дворе дома на улице Пушкина, 1. Преступник, который, предположительно, был сотрудником МЧС, напал с ножом на полицейских, убил Ильмира Ханова и нанес ранения второму полицейскому, Александр Царегородцеву. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия.