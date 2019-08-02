Полиция рассказала о состоянии сотрудника, раненого ножом во время нападения в Сургуте

Сотрудник патрульно-постовой службы, раненный вечером 1 августа в Сургуте во время нападения преступника с ножом, находится в стабильном состоянии. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала старший специалист группы по связям со СМИ УМВД по Сургуту Елена Ким: «Его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Он получил несколько ножевых ранений. Сейчас сотрудник находится в общей палате, он в сознании и разговаривает».

Очевидцы нападения подтвердили редакции СИА-ПРЕСС, что на преступнике уже была кровь, когда экипаж ППС прибыл во двор дома на улице Пушкина,1. Однако неизвестно, была ли это его кровь или чужая. В полиции говорят, что они знают, как нападавшему удалось застать врасплох полицейских, но пока следователи не готовы сообщить подробности.