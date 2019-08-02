В Сургуте совершили нападение на полицейских. Один сотрудник погиб, его напарник получил ранения

В Сургуте неизвестный с ножом совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). В результате погиб один полицейский, а второй получил ранения. Преступник был убит ответным огнем. Об этом сообщает ТАСС. Нападение было совершено на улице Пушкина, 1, куда экипаж ППС прибыл по вызову. По информации ТАСС, в полицию поступили сообщения о присутствии во дворе дома подозрительного человека. При попытке задержания он оказал сопротивление, нанеся смертельное ранение одному полицейскому и ранив второго. По данным сургутского информационного агентства К-Информ, преступником оказался 37-летний сотрудник МЧС.