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Проект благоустройства пространства рядом с СурГУ обойдется в 40 миллионов рублей

На проект благоустройство территории «подковы» СурГУ думы Сургута выделила 40 миллионов рублей. Эта сумма получена от бюджетов разных уровней. Об этом рассказала председатель думы Сургута Надежда Красноярова во время эфира в студии СИА-ПРЕСС.

«Из 40 миллионов 11 дает наш городской бюджет, 20 – окружной и 8 пришло из федерального. Мы рассчитываем, что, раз у нас есть совместное финансирование проекта, то и строительство пройдет в таком же формате. Если окружные и федеральные чиновники вкладываются в Сургут, то, предполагается, что они надеются на то, что эти деньги будут работать в дальнейшем», – поделилась мнением Надежда Красноярова.

Напомним, что благоустройство «подковы» СурГУ рассматривается в рамках общей концепции развития ядра центра города.


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Сегодня в 18:59, просмотров: 184, комментариев: 0


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