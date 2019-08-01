​В Сургуте недалеко от «Снежинки» построят новый двухэтажный спортивный центр

Новый спортивный центр построят в Сургуте в микрорайоне 35А. Как сообщил начальник управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко, это будет двухэтажное здание, которое вольется в общую инфраструктуру спортивного ядра города. В нем разместятся залы для игровых видов спорта, фитнеса и настольного тенниса, а также души и раздевалки (их планируется использовать в том числе для нужд футболистов, играющих на стадионе в летний период). «В здании спроектировано достаточное количество раздевалок, чтобы в будущем комфортно разместить футболистов и легкоатлетов», – рассказал Ющенко.

Проект нового спортивного центра уже готов, его строительство завершится в 2021 году.