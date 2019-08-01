Власти Сургута выселят ларьки возле Сургутской ОКБ и построят на их месте парковку

Власти Сургута нашли 34 миллиона рублей на выкуп ларьков возле Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ). На эти деньги у собственников будут выкуплены как ларьков, так и земельных участков. Об этом рассказала председатель думы Сургута Надежда Красноярова во время эфира в студии СИА-ПРЕСС.

«Наконец-то закончились судебные тяжбы администрации города с собственниками. Была определена сумма выкупа, которую мы уже заложили в бюджет. Осенью уже навряд ли успеют заасфальтировать площадку, поэтому все работы пройдут в следующем году. Тогда же и появится новая парковка», – отметила Надежда Красноярова.

Всего в 2020 году в Сургуте должно появиться девять новых парковок возле городских медицинских учреждений.