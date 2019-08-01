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​Сургутяне пожаловались главе города на строительную технику в их дворе. Чиновники написали ответ – и самосвалы тут же исчезли (ненадолго)

По двору на улице Захарова, 19, постоянно ездила тяжелая строительная техника с соседней стройки ЖК «Литератор». На это в сервисе «Твой Сургут» пожаловалась жительница этого дома: «Это не безопасно, особенно для гуляющих рядом детей. Так же техника развозит по асфальту строительную грязь и песок. Прошу обязать застройщика осуществлять движение строительной техники по зоне строительной площадки». Как выяснил СИА-ПРЕСС, подобная проблема была актуальна для этого двора в последние пару лет.

В своем ответе на запрос сургутянки чиновники пообещали, что как минимум строительный мусор с придомовой территории уберут, но эффект оказался шире: мимо дома на Захарова, 19, прекратила ездить тяжелая техника. Но, как выяснилось, это совпадение.

Представители застройщика – компании «Северные строительные технологии» – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС, что им тоже поступали жалобы, поэтому в жилом комплексе давно создана рабочая группа, в которую входят недовольные жильцы и специалисты строительной фирмы, разъясняющие людям все вопросы.

«Мы уже давно объясняем людям, что техника ездит не по парковке, а по строительной зоне, на которой будут делать объекты благоустройства, – объяснили строители. – Раньше парковочная зона была отделена забором, но потом его убрали для проезда техники. По плану машины ездят исключительно там, где им положено ездить. На парковку они не заезжают». Они также отметили, что строительная техника сейчас не проезжает по двору потому, что «так построен график работ».


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Сегодня в 16:02, просмотров: 189, комментариев: 0


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