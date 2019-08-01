В Сургуте собираются провести митинг «За свободные выборы». Почти как в Москве

В Сургуте может пройти митинг «За свободные выборы». Соответствующие объявления начали появляться в городских социальных сетях. По первоначальному плану акция должна была пройти 1 октября, однако дату перенесли на 1 сентября. По словам инициатора митинга, который указан в социальных сетях «Марк Лагерчов», мероприятие затевается ради борьбы за свободу слова.

«Самое главное – это борьба за свободу слова, а уже на втором месте выборы. Главы государства затыкают нам рот не давая высказывать своё мнение, к тому же они делают вид что всё так и должно быть. Скоро они доберутся и до Сургута, и не дадут нам спокойно жить», – рассказал он корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Организатор акции сообщил, что готов согласовать митинг в администрации города.

Напомним, что 27 июля в Москве прошел митинг за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые должны пройти в сентябре. В результате неразрешенной властями акции было задержано более 1300 человек, в том числе оппозиционеры: Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие. Некоторым из них грозят тюремные сроки.