​В Сургуте пройдет праздник-ярмарка «Урожай-2019»

В Сургуте 24 августа состоится городской праздник-ярмарка «Урожай-2019». Мероприятие пройдет на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Начало в 12:00.
В рамках праздника пройдет традиционная выставка-конкурс «Дары Севера».
«Принять участие в различных номинациях могу все желающею фермеры и дачники нашего города. Победители конкурса будут награждены ценными призами», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в информационно просветительском отделе историко-культурного центра «Старый Сургут»
Подать заявку на участие можно по номеру: 24-78-39 (доб.115)
Напомним, что в прошлом году организаторы получили более 90 заявок на участие в выставке-конкурсе.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00