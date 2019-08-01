Председатель думы Сургута назвала предложение о передаче городского рынка в концессию «смехотворным»

Предложение потенциального инвестора об аренде Центрального рынка в Сургуте является «смехотворным» и рассматриваться не будет. Об этом в студии СИА-ПРЕСС завила председатель городской думы Надежда Красноярова. По ее словам, развитием муниципального рынка город должен заняться своими силами.

«Руководство центрального рынка предложило свой вариант развития. Я бы сказала, что это путь медленный, но зато своими усилиями. Что заработали, то и потратили. Тот вариант, что предложил потенциальный инвестор, честно говоря выглядит смехотворным. Сумма аренды существенно ниже той, которая установлена нормативами», – объяснила Надежда Красноярова.

Напомним, что по итогам прошлого года городской рынок показал убыток в семь миллионов рублей. Весной 2019 года в адрес администрации Сургута поступило предложение от потенциального инвестора, компании «Фудмастер», которое предполагало сдачу рынка в концессию на 25 лет с выплатой ежемесячной аренды в 100 тысяч рублей. В свою очередь инвестор обязался вложить в модернизацию здания 68 миллионов рублей своих денег. Согласно нормативам, аренда рынка не может быть меньше 11 миллионов рублей в год.