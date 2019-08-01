​В Сургуте произошло ДТП с тремя автомобилями. Пострадал пассажир

В среду, 31 июля, на перекресте улиц 50 лет ВЛКСМ – проезд Рубанка в Сургуте произошла авария в которой пострадал человек. «Водитель «Мазда СХ-5» 1951года рождения, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», под управлением водителя 1989 года рождения. От столкновения «Ладу» отбросило на стоящий на встречной полосе автомобиль «Лексус NX200T», которым управляла водитель 1989 года рождения», — уточнили обстоятельства аварии корреспонденту СИА-ПРЕСС в сургутской госавтоинспекции.
Фото: пресс-служба УМВД
В результате ДТП пострадал 57-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта». Машина скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00