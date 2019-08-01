Банк отобрал у сургутянина раритетное авто, которое тот купил с рук. Предыдущий владелец не выплатил кредит

Сургутский городской суд по иску банка отобрал у горожанина раритетный автомобиль, который тот купил на вторичном рынке. Как выяснилось, предыдущий хозяин скрыл, что машина все еще находится в залоге у банка, а кредит не выплачен.

Как сообщается на сайте нотариальной палаты Югры, заемщик больше двух лет продолжал выплачивать кредит за проданный американский «Крайслер», но в какой-то момент перестал. Тогда банк-кредитор забрал машину у нового владельца в уплату задолженности.

Сургутянин проиграл дело и две апелляции – машину ему не вернут. При покупке он не знал, что в ГИБДД не ставят отметки о том, что авто находится в залоге, а банки при покупке движимого имущества выдают паспорт транспортного средства, не дожидаясь погашения кредита.

Нотариальная палата Югры предупреждает югорчан, что любая машина, находящаяся в залоге у банка, находится в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты. Проверить машину можно по VIN-номеру. Вице-президент нотариальной палаты Югры Елена Соловьева добавила, что покупать машины, находящиеся в залоге у банка, нужно в присутствии заемщика в отделении банка. В ином случае найти предыдущего владельца невозможно.