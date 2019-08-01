​В Суруте мотоцикл столкнулся с автомобилем

В среду, 31 июля, вечером произошло ДТП — на пересечении улиц Аэрофлотская и Замятинская мотоцикл «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Тойота Королла». «На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог с круговым движением водитель машины 1953 года рождения, выезжая на главную дорогу, не уступил мотоциклисту 1995 года рождения, из-за этого произошла авария», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в сургутской ГИБДД.

Также сотрудники полиции отметили, что в результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в городскую травматологию на карете скорой помощи. Его состояние на данный момент неизвестно — в больнице обещали уточнить информацию позже.