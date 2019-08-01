Сургут вошел в число немногих городов России, где можно продать квартиру и купить дом

Сургут вошел в пятерку городов, в которых на деньги от продажи квартиры можно купить дом. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Domofond.ru. В нем сравниваются цены на вторичные квартиры и частные дома в 75 крупных городах страны. В первой тройке городов, где выгоднее всего совершить такую операцию с недвижимостью, оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань. Сургут расположился на четвертом месте. Здесь можно продать однокомнатную квартиру за 3,1 миллиона рублей и купить дом площадью 75 квадратных метров за 1,4 миллиона рублей. При этом в только в Сургут и Москве можно на деньги от продажи однокомнатной квартиры купить дом большей площадью – до 150 квадратных метров.