​Югорский фонд капремонта проведет встречи с сургутянами // РАСПИСАНИЕ

Специалисты Югорского фонда капремонта начали серию встреч с сургутянами. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава города Вадим Шувалов. «Специалисты помогут выяснить причину образования задолженности, сформировать выписку с лицевых счетов или прояснить иные нюансы», – сообщил градоначальник.

Все встречи будут проходить на территории представительства фонда на проспекте Ленина, 49.

Напомним, что в 2019 году в Сургуте фонда капремонта запланировал работы по более чем 800 адресам. В то же время в крупнейшем городе Югры у фонда остаются более 25 тысяч должников, которые суммарно не внесли плату за капремонт в размере 600 млн рублей.