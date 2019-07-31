Официально: Александр Пелевин уходит с поста заместителя главы Сургута

Заместитель главы Сургута Александр Пелевин покидает администрацию города. Об этом он сообщил на специальной пресс-конференции. Его последним рабочим днем станет 5 августа. Кто заменит его на этом посту, пока неизвестно. Он объяснил, что его решение уйти является взвешенным: «Решение принял давно». По его словам, он останется в Сургуте. По поводу следующего места работы он сейчас размышляет.

Напомним, что ранее в Сургуте сменился руководитель ГИБДД, начальник городской полиции, а также появился новый заместитель главы города по строительству и новый главный дорожник администрации.