Компания «Сибпромстрой» взяла на работу двух бывших высокопоставленных чиновников из правительства Югры

Бывшие высокопоставленные сотрудники правительства Югры – экс-заместитель губернатора Дмитрий Шаповал и экс-директор департамента строительства округа Руслан Цыганенко – устроились на работу в строительную компанию «Сибпромстрой». Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердил генеральный директор застройщика Андрей Сурлевич.

По его словам, Дмитрий Шаповал занял пост директора по строительству и ведет московские проекты, а Руслан Цыганенко стал заместителем гендиректора и занимается проектами в Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске.

«Если власть не принимает к себе молодых профессиональных строителей — они идут в бизнес», — резюмировал Сурлевич.

Напомним, что Дмитрий Шаповал ушел с поста заместителя губернатора Югры в августе прошлого года. Ему на смену пришел Андрей Зобницев, который в 2013 году отказался от совместной работы с Шаповалом. Вместе с замгубернатора в прошлом году со своего поста ушел и Руслан Цыганенко. После его увольнения ходили слухи, что он может продолжить карьеру в Сургуте, заняв место заместителя главы города по строительству взамен покинувшего пост Романа Меркулова. Напомним, однако, что эту должность в итоге занял Владимир Шмидт, подробную биографию которого вы можете прочитать на СИА-ПРЕСС.