Слух: из администрации Сургута уходит заместитель главы, отработавший в мэрии 15 лет. UPD!

В администрации Сургута обсуждается слух, что с должности заместителя главы города уходит Александр Пелевин. Информацию об отставке на данный момент представители администрации официально не подтвердили: в пресс-службе заявили, что Пелевин уходит в отпуск с понедельника, до главы Сургута Вадима Шувалова корреспонденту СИА-ПРЕСС дозвониться не удалось. Сам Александр Пелевин на звонки редакции также не ответил.

«Пока ничего об увольнении не слышали. Известно, что с 5 августа замглавы уходит в отпуск», — пояснили специалисты пресс-службы городской мэрии.

Александр Пелевин на протяжении семи лет курировал социальную и культурную сферы в Сургуте. На пост зама его назначил еще экс-глава города Дмитрий Попов. Общий стаж работы в администрации у Пелевина около 15 лет, ранее он руководил комитетом по здравоохранению. Больше него стаж в администрации города среди руководства только у другого замглавы — Анны Шерстневой (она работает в исполнительной власти с 1992 года).

Напомним, за последний месяц в сургутской администрации назначили нового заместителя главы по строительству, им стал выходец «Тюменьэнерго» Владимир Шмидт, а также сменился главный дорожник — Олег Черемисин пришел на место уволившегося Игоря Газизова. Изменения претерпел и руководящий состав полиции: начальником сургутского УМВД стал Руслан Кондрашов, приехавший из Карелии, а с поста руководителя ГИБДД города уволился Михаил Чеурин.

UPD. На 17.30 в администрации города назначен брифинг, который проведет Александр Пелевин. Ожидается, что там он объявит о своей отставке. Все подробности — читайте скоро на siapress.ru.