В Сургуте из-за перекрытия дорог временно изменятся маршруты автобусов 31, 69 и 96

В Сургуте перекроют дорогу на улице Юности, 19 из-за переустройства теплоснабжающих сетей с 2 августа по 5 августа. В связи с этим общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам. Сообщение об этом опубликовано на сайте администрации Сургута.

Маршрут автобуса 31: остановка «Улица Энергетиков», бульвар Свободы, остановка «ДК Строитель», проезд имени Рубанко, 50 лет ВЛКСМ, остановка «Профессиональный колледж» и дальше по маршруту. При обратном направлении: остановка «33 микрорайон», проспект Мира, улица Маяковского, 50 лет ВЛКСМ, проспект Ленина и дальше по маршруту.

Маршруты маршрутных автобусов 60 и 96: остановка «Спорткомплекс», 50 лет ВЛКСМ, улица Маяковского, Музейная, остановка «ГИБДД» и дальше по маршруту. Обратно: остановка «33 микрорайон», улица 30 лет победы, проспект Мира, улица Маяковского, 50 лет ВЛКСМ, проспект Ленина и дальше по маршруту.

Департамент городского хозяйства предупреждает, что изменения нужно учитывать при планировании поездок.