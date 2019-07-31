​В Сургутском районе готовятся к выборам глав поселений

В территориальной избирательной комиссии Сургутского района закончился прием документов от кандидатов на должность главы поселков Белый яр и Нижнесортымский. Также на территории муниципалитета готовятся к дополнительным выборам депутата думы Югры по 15 Когалымскому избирательному округу. Кроме того, в Сургутском районе состоятся довыборы депутатов муниципалитета по 9 и 11 одномандатному избирательному округу и выборы четырех депутатов в Совет депутатов сельского поселения Русскинская.

В течении десяти дней комиссия рассмотрит поданные заявки и примет решение о регистрации или о мотивированном отказе кандидату. После окончания процедуры выдвиженцы смогут начать активную агитационную деятельность.

«На сегодняшний день было выдвинуто 26 кандидатов, которые прошли регистрацию. Касаемо выборов, видеонаблюдение будет осуществляться на каждом участке, на двух из них будет прямая трансляция в интернет. В день голосования подсчет избирателей будет фиксироваться на видео. Также предусмотрено голосование в труднодоступных и отдаленных поселениях», — пояснил председатель территориальной избирательной комиссии Сургутского района Андрей Чижов.

Было отмечено, что в выборах участвуют представители шести политических партий.