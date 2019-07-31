​В Сургуте на нескольких улицах полностью разломали тротуары. Никто не признается, кто и зачем это сделал

Сегодня утром, 31 июля, несколько сургутян обратились в редакцию СИА-ПРЕСС с сообщением о том, что тротуары на улицах Республики, Университетской и Строителей грубо разбиты, а строительный мусор не убран: каменная кладка и остатки асфальта вывалены в кучу на протяжении всей дороги. «Зачем это все? Почему не установили трапы для пешеходов?» – возмущаются читатели.

Действительно, альтернативных мест для прохода людей горе-строители (разрушители) не оставили. Пешеходы вынуждены пробираться по разбитой дороге, наполненной строительным мусором и сырым после дождя песком. Есть и другие варианты: идти по траве, обочине или проезжей части.

СИА-ПРЕСС пытался узнать, кто возьмет на себя ответственность за разрушение пешеходной инфраструктуре в Сургуте, но в департаменте городского хозяйства никто не взял трубку (может, были заняты уничтожением других тротуаров?), а в пресс-службе администрации попросили прислать письменный запрос.

Если вы стали свидетелем подобного вандализма на улицах Сургута – присылайте фотографии с обозначением места и времени на почту post@siapress.ru.

Посмотрите заодно на фотофакт, присланный читателем siapress.ru — там некие умники перекопали двор пополам и не озаботились организацией движения пешеходов или проезда спецтехники.