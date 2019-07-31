В Сургуте пропали двое мужчин

В Сургуте разыскиваются двое мужчин, оба 1971 года рождения: Игорь Клемин и Марат Гильмутдинов. Сообщения о пропаже опубликованы в сообществе в «Вконтакте» «Поиск Пропавших Людей - Югра».

Игорь Клемин пропал ночью с 23 на 24 июля с улицы Базовой 7, там он жил в хостеле, в котором его больше не видели. Его можно узнать по шраму на верхней губе, татуировке в виде паруса на груди, и отсутствию передних зубов.

Марат Гильмутдинов пропал 17 июля. Он работал в дачном кооперативе Черемушки на 15 линии, на участке больше не появлялся. Его особая примета – нет половины фаланги большого пальца правой руки.

Волонтеры сообщают: если вам известна информация о пропавших, позвоните в полицию или по номеру 8-982-218-03-90