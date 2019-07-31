​Сургутянина посадили на семь с половиной лет за сбыт нарктиков

Житель Сургута предстал перед судом за попытку незаконного сбыта наркотиков.

Судом было установлено, что он приобрел у неизвестного лица 26 грамм синтетических наркотиков, которые он расфасовал на мелкие свертки с целью дальнейшей реализации через тайники-закладки.

Однако сделать этого ему не удалось: он был задержан сотрудниками полиции. Все наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – заявили в пресс-службе прокуратуры Югры.