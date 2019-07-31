В Сургуте пройдет фестиваль свободного времени «Первый Фест»

В Сургуте 10 августа на стадионе «Спортивное ядро» пройдет фестиваль свободного времени «Первый Фест». Гостей ждет обширная программа, в которую войдут различные мастер-классы и спортивные мероприятия.

«Фестиваль проходит уже второй год. В прошлом году его провели на площади СурГУ. Будет много спортивных площадок с различными видами спорта, в числе которых: волейбол, футбол и баскетбол. Также будут проводиться различные мастер-классы. Запланированы легкоатлетический забег и велозаезд. Кроме того, будут организованы площадки для детей», – рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС Директор «Центра поддержки и развития баскетбола» Полина Далимаева.

Она отметила, что люди всех возрастов найдут себе на фестивале занятие. В нем смогут принять участие даже дети от трех лет.

В рамках фестиваля пройдет Кубок по стритболу «North Open».

Фото: Полина Далимаева

«Мы рассчитываем на 16 мужских команд и более шести женских. Это представители Сургута, Сургутского района и Нижневартовска», – отметила Далимаева.

Принять участие в соревнованиях смогут юноши и девушки старше 15 лет. Начало соревнований запланировано на 14:00. Зарегистрироваться можно в группе турнира до 8 августа.