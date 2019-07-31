​В Сургуте появится кинотеатр под открытым небом

В Сургуте 3 августа состоится первый сеанс короткометражного фильма под открытым небом. Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Уличное кино», в которой приняли участие более тысячи городов России.

Временный кинозал будет работать около кинотеатр Галерея кино по адресу: просп. Набережный, 7. Показ фильма запланирован на 16:40, после чего каждый желающий сможет поучаствовать в голосовании за лучший фильм.

«В этом году акция продлится до 17 августа. В последующем мы планируем проводить ее ежегодно. Все фильмы будут транслироваться в режиме нон-стоп ежедневно с 10:00 и до 19:00 совершенно бесплатно. Жители города смогут брать с собой пледы, термосы, бутерброды и получать удовольствие от просмотра кино», – рассказала начальник социального кинозала «Галерея кино» Оксана Третьякова.

На проект выделено более трех миллионов рублей. Финансирование организаторы получили в рамках проекта «Бюджет онлайн».

«Установленный светодиодный экран был выбран не случайно. Он может проецировать не только в темное время суток, но и при дневном свете. Также его главным преимуществом является всепогодность. Он может выдержать температуру от -45 до +45, но естественно, мы будем использовать его только летний период, если не реализуем идею с просмотром кинофильмов в салонах личных автомобилей. В зимний период экран будет накрыт специальным чехлом», – заявил заместитель директора административно хозяйственной части Владимир Воронин.

Напомним, что ранее подобный экран в Югре был установлен в городе Ханты-Мансийск.