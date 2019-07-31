​В Сургуте сменится начальник ГИБДД

В Сургуте в скором времени может освободится пост начальника ГИБДД. Занимающий на данный момент должность майор полиции Михаил Чеурин может уйти на пенсию.

«Он с завтрашнего дня уходит в отпуск с последующим выходом на пенсию. О том, кто займет его место, пока информации нет», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Сургута.

Михаил Чеурин был назначен на должность главы ГИБДД в ноябре 2018 года.