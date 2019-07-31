Росстат: В Сургуте самые дорогие гамбургеры в стране

В Сургутских ресторанах продаются самые дорогие гамбургеры в стране. Это подтверждают данные Росстата. В среднем, по цифрам за июнь сургутские гамбургеры стоят 290 рублей. Динамика роста цен показывает, что Сургут был лидером и в январе, но тогда блюдо, в среднем, стоило на 40 рублей дешевле.

Статистика учитывает все заведения, в которых можно приобрести гамбургеры, от ресторанов до фастфуда.

Следующие за Сургутом города (в порядке убывания): Белоярск, Салехард, Норильск, Мурманск.

Самые дешевые гамбургеры можно купить в Борисоглебске, городе в Воронежской области.