В России утвержден список опасных пород собак. Сургутские общественники назвали его очень спорным

Правительство России официально утвердило список опасных пород собак. В него вошли 12 видов, которые могут нести угрозу жизни и здоровью человека: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы этих пород. На владельцев опасных будут действовать некоторые ограничения. В частности, с января 2020 года им запретят выгуливать таких собак без намордника и поводка.

По мнению кандидата биологических наук из СурГУ Николая Наконечного, принятый перечень опасных пород выглядит неполным.

«Туда, как минимум, можно включить немецкую овчарку, как породу с потенциальными проблемами психики. Еще волкодавов, в Сургуте, например, такие есть. Даже чау-чау можно внести в список. Ротвейлеры, доберманы – туда же. Если посмотреть на опыт западных стран, то там такой список обычно состоит из 25-35 пород собак», – рассказал Николай Наконечный корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Напомним, ранее МВД предлагало признать опасными 69 пород собак, однако после обсуждений в Госдуме этот список сократился до 13. При этом действующий список может быть расширен по требованию МВД, если будут зарегистрированы случаи нападения на людей других пород.