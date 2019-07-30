В соцсетях появилось сообщение о стрельбе по людям в Сургуте

Сургутяне в соцсетях сообщают, что по адресу Мелик-Карамова, 47/1 неизвестный стреляет из окна. Как пишет портал «К-Информ» со ссылкой на своих читателей, один из жильцов дома открыл огонь из пневматического оружия по людям и машинам.

Специалисты югорской полиции заявили, что информация о происшествии в Сургуте, как и заявления от пострадавших или очевидцев на данный момент не поступали. «По этому факту на указанный адрес был направлен наряд ППС в связи с постом в соцсети. Сотрудники полиции на месте не обнаружили следов стрельбы или жалоб жильцов. Однако в любом случае специалистами будет проводиться проверка», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружного УМВД.

Напомним, месяц назад в Сургуте изъяли оружие у мужчины, стрелявшего из окна по прохожим.