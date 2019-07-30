​Сургутнефтегаз понес миллиардные убытки в первом полугодии, а также потерял часть своей «кубышки»

Сургутнефтегаз потерял почти 38 млрд рублей за первое полугодие 2019 года, в то время как за аналогичный период 2018 год компания показала прибыль в 371 млрд рублей. Соответствующую отчетность компания опубликовала сегодня, 30 июля.

При этом главное предприятие Сургута нарастило выручку до почти 799 млрд рублей (по сравнению с 718 млрд рублей годом ранее), но при этом у нее существенно упали «прочие доходы» (с 849 до 639 млрд рублей) и выросли «прочие расходы» (с 631 до 948 млрд рублей).

Кроме того, знаменитая «кубышка» Сургутнефтегаза сократилась с более чем на 100 млрд рублей – с 3 трлн до 2,95 трлн рублей.

В 2019 году Сургутнефтегаз прошел через непростую информационную кампанию — в федеральных СМИ сообщалось о том, что предприятие может сменить свою прописку и переместиться в Санкт-Петербург, дабы повысить налогооблагаемую базу северной столицы перед выборами губернатора. Однако в самой компании эту информацию категорически отвергли, позже источники СИА-ПРЕСС рассказали, что вопрос действительно обсуждался в Москве, но весомые политические и бизнес-эксперты уговорили Кремль снять эту идею с повестки дня.

Также Сургутнефтегаз в начале июля избавился от одного из своих активов — страхового общества «Сургутнефтегаз», а еще один актив нефтяников — авиакомпания Utair — находится в глубоком долговом кризисе и пытается договориться с кредиторами о реструктуризации огромного долга.

Посмотрите заодно на размеры «кубышки» Сургутнефтегаза с точки зрения бюджета Сургута, Югры, Крыма, войны в Сирии и Олимпиад в Сочи.