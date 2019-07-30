​В Сибири продолжаются гигантские пожары. Почему дым обходит Сургут?

Дым от пожаров, полыхающих в Восточной Сибири, обходит Сургут благодаря удачному направлению ветра и проливным дождям. Напомним, он наблюдался в городе и других муниципалитетах Югры на протяжении прошлой недели.

«В связи с тем, что погода весьма переменчива, дымка может появиться снова в более теплые дни. На территории округа было принято решение прежде всего тушить пожары, которые находятся я зоне контроля. Ежедневно возгорания контролируются воздушными суднами, а также с помощью спутникового мониторинга», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС-Югры.

Также там отметили, что все пожары, возникающие на территории округа, тушатся в течении суток.