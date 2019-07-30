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Сургутянин девять раз попросил администрацию города изменить высоту бордюров и заезд на парковку. Ему все время отвечают копипастом

Сургутянин, живущий на проспекте Мира, уже девять раз написал на сайте «Твой Сургут» жалобу на высокие бордюры и парковку автомобилей в неположенных местах. Он просит администрацию в своих письмах установить оградительные столбики и шлагбаумы, а также пандусы для колясок. Кроме того, он размещает отдельные заявления с просьбой оштрафовать водителей.

Каждый раз представители городской администрации объясняют жильцу, что его вопросы не входят в их юрисдикцию. Штрафами занимается ГИБДД, и обращаться нужно к ним, а обустройство пространства во дворе многоквартирного дома (МКД) входит в компетенцию управляющей компании, к которой нужно обращаться напрямую. Если этим займется администрация, то,тем самым, нарушит уголовное законодательство.

При этом, администрация дает жильцу контакты на людей из управляющих компаний, которые могут помочь ему, но мужчина считает, что все должна сделать администрация, иначе «зачем она еще нужна».

«Стараемся отвечать на каждое обращение. Это не становится причиной для каких-то санкций. Баним на "Твой Сургут" только в случае откровенного хамства и брани», - рассказал СИА-ПРЕСС советник главы Сургута Александр Оверчук.

Портал «Твой Сургут» дает сургутянам возможность делиться проблемами, указывать на нарушения законов, делиться предложениями по благоустройству и надеяться на решение вопроса, если он входит в компетенцию администрации города,


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Сегодня в 17:33, просмотров: 174, комментариев: 0


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