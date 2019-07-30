​Администрация Сургута убрала мусорную свалку рядом со школой в поселке Юность

Администрация Сургута ликвидировала мусорную свалку, которая располагалась неподалеку от местной школы. Специалисты вывезли два «Камаза» мусора, а это порядка 40 кубических метров отходов.

По словам специалистов, такие свалки образуются из-за смены расположения контейнеров — жители населенных пунктов привыкают сбрасывать мусор в определенное место и продолжают делать это даже после исчезновения там специальных баков.

«За весь рабочий период на полигон вывозится более семи тысяч кубических метров отходов. Каждый год очищается от разбросанного мусора площадь в 500 тысяч кв.м. Что касается бюджета, ежегодно на ликвидацию несанкционированных свалок выделяется 6,5 миллионов рублей», —прокомментировал начальник отдела экологической безопасности и управления по природопользованию и экологии сургутской мэрии Павел Чудинов. Также он отметил, что ликвидация несанкционированных свалок проводится ежегодно с мая по сентябрь.