В Сургутском районе автомобиль врезался в отбойник. Погибла женщина

Сегодня, 30 июля, примерно в час дня на трассе Нижневартовск-Сургут произошло ДТП. Погибла женщина.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГИБДД по Сургутскому району, водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управлением, предположительно из-за плохих погодных условий, и машина врезалась в отбойник на полосе встречного движения. Авария произошла на 19 километре трассы.

Машину развернуло, женщина (пока что неизвестно, пассажир или водитель) вылетела на дорогу и разбилась насмерть. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, от удара она лишилась ног.

На место выехали сотрудники полиции, обстоятельства выясняются.