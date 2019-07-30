​В Сургуте жители дома на улице Республики пожаловались на слишком долгий ремонт крылец подъездов

В Сургуте жители дома на улице Республики 88 пожаловались в группе «LIFE86 | Сургут» социальной сети «ВКонтакте» на продолжительный ремонт крылец подъездов. По их словам, работы продолжаются уже больше месяца.





«Уже месяц практически ничего не происходит, ждут пока ребенок напорется на арматуру или пенсионер ногу сломает», – заявляют жильцы.

Знакомый с ситуацией источники рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС, что работы ведутся около недели. Все они плановые и идут согласно графику. Однако сколько времени они еще продлятся не уточнил.