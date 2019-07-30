​В Сургуте назначили нового главного дорожника

Главой дорожно-транспортного управления администрации Сургута назначен Олег Черемисин. Ранее он занимал пост начальника дорожного отдела дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Об этом ИА «СИА-ПРЕСС» сообщили в администрации Сургута.

«Распоряжение о назначении Черемисина на должность глава города Вадим Шувалов подпишет в ближайшее время», — пояснили специалисты мэрии.

Информацию о назначении в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС подтвердил и сам Олег Черемисин. «С 1 августа я официально вступаю в должность начальника дорожно-транспортного управления», — отметил чиновник, уточнив, что более подробные комментарии сможет дать позже.

Напомним, Игорь Газизов покинул пост главного дорожника Сургута 1 июля этого года. Он занимал начальствующую должность более четырех лет.