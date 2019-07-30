​В Сургуте на проспекте Пролетарский водитель превысил скорость и влетел в столб

В Сургуте на проспекте Пролетарский мужчина 36 лет за рулем «Ниссан Мистраль» превысил допустимую скорость движения и влетел в фонарный столб. В результате аварии он получил телесные повреждения.

Отметим, что за минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек. В общей сложности сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 8632 нарушения ПДД. В том числе задержаны 6 пьяных водителей, еще 8 отказались от медицинского освидетельствования.

Напомним, что накануне на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП.