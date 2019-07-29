«Газпром переработка» прокомментировала обвинения в загрязнении Оби метанолом

Завод стабилизации конденсата (ЗСК), входящий в состав «Газпром Переработки», не сбрасывал стоков с метанолом в Обь. Об этом редакции СИА-ПРЕСС заявили на самом предприятии, ссылаясь на результаты исследования воды в стоках, проведенного по требованию Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«В ходе проверочных мероприятий были взяты пробы воды и почвы для дальнейшей проверки на содержание в них метанола и других загрязняющих веществ. По результатам завершенных проверок вещество «метанол» в пробах не обнаружено», – объяснили в Газпроме.

Напомним, что скандал вокруг ЗСК разгорелся в июле, когда эксперты ОНФ заявили о том, что предприятие сбрасывает метанол в Обь. Тогда же один из экспертов сообщил, что на него оказывали давление сотрудники завода.