Глава Сургута назначил себе нового заместителя по строительству. Им стал выходец из «Тюменьэнерго» // UPD

Глава Сургута Вадим Шувалов в понедельник 29 июля на аппаратном совещании представил своего нового заместителя по строительству. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали источники в городской администраций. По их словам, новым замом стал Владимир Шмидт. По данным из открытых источников Владимир Шмидт ранее занимал должность начальника департамента капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

Напомним, что предыдущий заместитель главы Сургута по строительству Роман Меркулов покинул свой пост в августе прошлого года. По слухам, причиной ухода стал конфликт с руководителями строительных компаний города. Практически одновременно с ним из администрации уволился и директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов. На его место пришел Сергей Солод, к которому в городских политических кругах сохраняется настороженное отношение. Официального подтверждения нового назначение редакция пока не получила - до помощника главы Сургута дозвониться не удалось.

Как рассказал источник в администрации города, новое назначение укладывается в логику кадровой политики в здании на Энгельса, 8:

«Скажем так, последние назначения вызывают много вопросов. Особенно к квалификации тех, кого назначают. Достаточно сказать, что у нас главный архитектор – и не архитектор вовсе. Посмотрим, как новый зам себя покажет».

UPD. Советник главы Сургута Александр Оверчук подтвердил корреспонденту СИА-ПРЕСС информацию о назначении нового заместителя: «Да, его назначили. Единственное, на аппаратном совещании нового заместителя представил не сам глава города, а его зам Николай Кривцов».