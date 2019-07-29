В 2019 году в Свердловскую железную дорогу вложат 30 миллиардов рублей. Достанется и Сургуту

Общая сумма инвестиции в Свердловскую железную дорогу (СвЖД) в 2019 году составит более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД. Этот объем финансирования больше, чем в прошлом году на 16 процентов. В основном деньги пойдут на модернизацию и укрепление Пермского железнодорожного узла, но часть средств получит и ж/д участок рядом с Сургутом. Так должны завершить строительство вторых путей и разъездов на участке Тобольск – Сургут – Коротчаево, на что потратят 1,6 миллиарда рублей. Готовится и реконструкция сургутского железнодорожного вокзала.

«Сейчас готовится документация по реконструкции ж/д вокзала. Но там отменили результат конкурса и сейчас должны провести повторный. А вообще, нельзя сказать, что на это направление деньги выделят, а на это нет. В Сургут, например, могут в течение года закупить новый подвижной состав», – объяснил в пресс-службе.

Напомним, что реконструкцию сургутского ж/д вокзала должны были завершить к концу апреля 2023 года однако из-за отмены результатов конкурса антимонопольщиками этот срок сдвинется на несколько месяцев. Общая стоимость проекта превышает 2,5 миллиарда рублей.