​В городские стоматологические поликлиники Сургута поступило новое оборудование

В Сургутские городские стоматологические поликлиники №1 и №2 установили ортопантомографы. Новое оборудование позволит врачам терапевтической и хирургической стоматологии с наилучшим эффектом диагностировать заболевания ротовой полости.

Аппарат рентгеновский цифровой панорамный «Orthopantomograph OP300» позволяет получить диагностическое и цифровое изображение области зубов, височно-нижнечелюстных суставов и костей черепа в 2D и 3D. При этом он не требует распечатки снимков.

«В кратчайшие сроки нам удалось выполнить все ремонтные и пуско-наладочные работы, обучить медицинский персонал, оформить все необходимые разрешения для начала работы с пациентами», – рассказал заведующий рентгенологическим отделением БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» Эльдар Джумардов.

Благодаря новым аппаратам лучевая нагрузка на людей значительно снизится. Пациентам больше не придется носить свои снимки, они будут отображаться в общей базе.

«Вся процедура, включая обработку снимка с помощью специального программного обеспечения, занимает не более 10 минут. Предварительной подготовки для проведения телерентгенографии не требуется. Процедура безболезненная и совершенно комфортная для пациента», – поделилась заведующая ортодонтическим отделением Ольга Силаева.