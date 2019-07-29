Администрация Сургута поможет безработным гражданам с трудоустройством

В Сургуте пройдет прямая телефонная линия, на которой безработным гражданам ответят на вопросы о трудоустройстве и получении материальной помощи. В качестве эксперта выступит начальник Центра занятости населения Сургута Ирина Мочалова.

Получить консультацию можно будет 9 августа с 11:00 до 12:00 в формате «вопрос-ответ». Звонки принимаются по номеру телефона 28-62-62.

Подобные мероприятия проводятся в администрации города дважды в неделю. В качестве экспертов выступают руководителей структурных подразделений города, которые являются специалистами в своей области.

В течении часа они отвечают на поступившие звонки и предоставляют короткую консультацию жителям города.

«Такие мероприятие нигде не транслируются. Каждый желающий может позвонить и получить ответ на свой вопрос по теме или приглашение на личную консультацию от специалиста», – сообщила главный специалист отдела регистрации контроля обращения граждан Лариса Бекенова.