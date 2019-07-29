Сургутский фотограф подал иск к лейблу Black Star рэпера Тимати

Сургутский фотограф Михаил Батенёв, который утверждает, что музыкальный лейбл Black Star, принадлежащий Тимати, использовал одну из его фотографий без ведома автора, подал иск в суд Москвы. Об этом он рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС, добавив, что до суда планирует ограничить общение с представителями СМИ.

«Суд должен рассмотреть мой иск в течение 90 дней. Я пока не буду говорить, в какой именно суд был подан иск. Ранее были и публикации в СМИ, и мой адвокат пытался связаться с Black Star. Ничего не помогло, реакции никакой не было», – отметил Михаил Батенёв.

Напомним, впервые о том, что его фотография без его согласия была использована в качестве обложки к треку FACETIME от Pabl.a, Михаил Батенёв узнал в феврале. Сначала он, по его словам, собирался решить проблему «малой кровью» и самостоятельно написал письмо в Black Star. Ответа однако не последовало, поэтому он обратился к адвокату. С ним Михаил составил полноценное претензионное письмо, которое отправил в Black Star в июне. Реакции не последовало и после этого. На звонки редакции СИА-ПРЕСС в Black Star не ответили.