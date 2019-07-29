​30 июля в Сургуте ухудшится погода. Ожидается дождь, гроза и сильный ветер

В Сургуте 30 июля сильно ухудшатся погодные условия: ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 18 м/с. Такие данные сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в гидрометеорологическом бюро города.
В целом, по прогнозам синоптиков, неделя будет дождливой. Температура воздуха будет варьироваться в среднем от +13 C° до +20 C°.
Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XVIII. Об итогах работы весенней сессии думы Сургута. Председатель сургутской думы Надежда Красноярова // ONLINE 31 июля в 12:00