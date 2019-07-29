​В Сургуте на парковке ТРЦ «Аура» сгорел автомобиль

Накануне вечером в Сургуте на парковке ТРЦ «Аура» загорелся автомобиль LADA 110. Очевидцам и сотрудникам ЧОП удалось сбить открытый огонь до приезда пожарных.

«Пожарные прибыли через четыре минуты после поступившего сообщения. На момент прибытия шел дым из-под капота автомобиля. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем механизма и узлов автомобиля. Поджога не было», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры.

Судя по номерам, автомобиль был зарегистрирован в Пермском крае.