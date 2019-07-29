В Сургуте в ДТП на улице Профсоюзов пострадала девушка

В Сургуте на улице Профсоюзов вечером 28 июля произошло ДТП с участием автомобилей «Skoda» и «Mitsubishi». По данным ГИБДД по Сургуту, авария произошла по вине водителя корейского автомобиля.

«Водитель 1982 года рождения перед разворотом не занял крайнего левого ряда и, пытаясь перестроится, врезался в ехавшую рядом «Skoda». В результате столкновения, обе машины получили механические повреждения. Травмы получила пассажирка 1987 года рождения, которая находилась на переднем сидении чешского автомобиля. Девушка находится в больнице», – сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в городском ГИБДД.