​Сургутяня жалуются, что у них с банковских карт списывалось по 300 рублей за один проезд на автобусе

Сегодня, 28 июля, у сургутян повторно списываются средства за оплату проезда на автобусах безналичным способом. На это обратили внимание подписчики сообщества «О, Сургут» в социальных сетях. Так, у некоторых деньги списались по 12 раз, сумма составляет 300 рублей.

На проблему пожаловались пассажиры маршрутов 47, 45, 10 и 12.

На указанном в чеке телефоне горячей линии диспетчер ответил, что средства списываются по ошибке, специалисты уже решают проблему. Когда они закончат, деньги вернуться всем пострадавшим автоматически.