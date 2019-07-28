​В Сургуте появится обновленное футбольное поле «Олимп»

В Сургуте благодаря работе проекта «Бюджет Сургута онлайн» пройдет реконструкция футбольного поля «Олимп», которое располагается у одноименного 50-метрового бассейна на улице Университетской. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил глава города Вадим Шувалов.

«Футбольное поле «Олимп» нуждалось в реконструкции — раньше на нем было натуральное покрытие, но из-за наших суровых зим и частых осадков пришлось заменить его на искусственную траву. Преимущества очевидны: площадка будет использоваться для проведения тренировок и городских мероприятий круглый год, без простоев», — отметил глава города.

Работы планируется закончить 10 августа, в день физкультурника. Как сообщил подрядчик, в случае хорошей погодыбез осадков, реконструкцию завершат раньше намеченного срока.